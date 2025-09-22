До наводнения всего 12 см: Нева вышла на опасную отметку в Петербурге

Жители и гости Северной столицы стали свидетелями ухудшения погодных условий 22 сентября: сильный ветер, густые облака и поднятие уровня воды. Как сообщила «Фонтанка.Ру», вода поднялась настолько, что затопила нижние ступени лестниц на набережных.

По информации издания, небо полностью покрыто плотными облаками, а также в городе сильный ветер.

Согласно данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды в районе Горного института в 14:09 достиг 149 см. Это всего лишь на 12 см ниже уровня, который считается началом наводнения. Тем не менее, представители дирекции КЗС Петербурга успокаивают, что городу не стоит опасаться наводнения.

По их прогнозам, вода не поднимется до критических значений. Специалисты внимательно следят за гидрологической ситуацией в Финском заливе.

В понедельник в Санкт-Петербург пришел североатлантический циклон «Бернвард». Город и Ленинградская область находятся под воздействием его холодной тыловой части. Как отмечают в центре «ФОБОС», циклон принес с собой облачную погоду с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер.

Ранее метеоролог предупредил о резком похолодании в центре России.