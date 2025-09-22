Метеоролог предупредил о резком похолодании в центре России
Синоптик Вильфанд: в Москву с 25 сентября придут первые заморозки
Фото: [Заморозки в Солнечногорском районе/Медиасток.рф]
В Московском регионе с четверга ожидается резкое похолодание: ночные температуры опустятся до нуля и ниже, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в центре европейской части страны наступает период по-настоящему холодной погоды. В ночные часы столбики термометров будут находиться в пределах +1…+6 градусов, местами возможны понижения до 0 и заморозки. Днем воздух прогреется лишь до +8…+13.
«…Получается так, что от понедельника к четвергу москвичи по погодным характеристикам перенесутся с космической скоростью с июля в октябрь», — сказал он.
Метеоролог уточнил, что в четверг осадков не прогнозируется, а в пятницу возможен кратковременный дождь. Существенного потепления в конце недели и в начале следующей ждать не приходится.
