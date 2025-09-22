Метеоролог предупредил о резком похолодании в центре России

В Московском регионе с четверга ожидается резкое похолодание: ночные температуры опустятся до нуля и ниже, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской части страны наступает период по-настоящему холодной погоды. В ночные часы столбики термометров будут находиться в пределах +1…+6 градусов, местами возможны понижения до 0 и заморозки. Днем воздух прогреется лишь до +8…+13.

«…Получается так, что от понедельника к четвергу москвичи по погодным характеристикам перенесутся с космической скоростью с июля в октябрь», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что в четверг осадков не прогнозируется, а в пятницу возможен кратковременный дождь. Существенного потепления в конце недели и в начале следующей ждать не приходится.

