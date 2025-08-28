Дочь Пескова Лизу заподозрили в беременности из-за новых фото

Елизавету Пескову, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заподозрили в беременности на основании новых фотографий. Эти снимки и комментарии появились на ее странице в соцсети, запрещенной в России.

Елизавета Пескова, 27-летняя инфлюэнсер, опубликовала новые фотографии, сделанные во время отдыха в Турции вместе с мужем Даниилом Ромашовым. Пользователи интернета заметили, что на всех снимках она позировала спиной или прикрывала живот.

Некоторые фотографии дочь Пескова отредактировала таким образом, чтобы скрыть живот. Она либо обрезала снимки по пояс, либо использовала длинные волосы для того, чтобы спрятать живот.

Слухи о возможной беременности Песковой быстро распространились. Она не давала комментариев по этому поводу.