Дом с призраками со скидкой 20%? В Японии это новая реальность. Как специалисты «очищают» жилье за 88 тыс. руб.

На фоне стремительного роста цен на жилье в Японии все больше людей обращаются к услугам профессиональных «охотников за привидениями».

Как сообщает South China Morning Post, в Токио появились специализированные фирмы, которые проводят экспертизу домов с «дурной репутацией» и выполняют ритуалы по изгнанию духов, чтобы новым жильцам было психологически комфортнее в них селиться.

Основной причиной всплеска интереса к подобным услугам стало то, что объекты с историей смертельных случаев или самоубийств стали пользоваться повышенным спросом из-за своей доступности. Такое жилье, известное как «дзиккэн-я», продается со скидкой примерно 10–20% от рыночной стоимости, что делает его привлекательным для покупателей с ограниченным бюджетом.

Для обеспечения спокойствия клиентов специалисты подходят к делу с научной точки зрения. Они используют специальные приборы для обнаружения аномальных явлений в недвижимости с трагическим прошлым. По итогам проверки компания выдает официальное заключение, которое подтверждает отсутствие паранормальной активности.

Стоимость такой необычной услуги варьируется. По данным одного из операторов рынка, комплексное обследование и очистка объекта обходятся в сумму от 80 000 до 150 000 иен (что эквивалентно примерно 44–88 тысячам рублей) за один рабочий день.

