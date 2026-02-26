«Дом стал мечетью». Жителя Валдая оштрафовали на 5 тысяч за пятничные намазы

В Новгородской области суд назначил штраф местному жителю за организацию коллективных намазов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 47-летний мужчина проводил религиозные собрания в собственном доме, не уведомив об этом Министерство юстиции.

Установлено, что в 2024 году уроженец Дагестана Абдулхамид Тагиров обустроил на втором этаже своего дома в Валдае молельную комнату. В ней он регулярно проводил обучение и пятничные намазы для группы верующих. Помещение не было зарегистрировано для миссионерской деятельности, а сама религиозная группа не была официально создана.

На суде мужчина признал вину, заявив, что не знал о необходимости уведомлять Минюст. В результате его признали виновным в нарушении законодательства о миссионерской деятельности и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда еще может быть обжаловано.

