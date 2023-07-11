Дональд Трамп выступил с заявлением насчет поставки кассетных боеприпасов на Украину

Экс-президент Америки Дональд Трамп выступил с заявлением касаемо передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на пресс-службу политика.

По словам Трампа, такое решение Джо Байдена лишь приближает всех к третьей мировой войне, а американский лидер должен, наоборот, пытаться остановить конфликт и прекратить гибель сотен людей. Все эти военные потери, как и разрушения, вызваны некомпетентностью нынешнего «продажного лидера США».

Также Трамп отметил, что если кассетные боеприпасы поставили на Украину только потому, что имеется дефицит обычных, то необходимо срочно проводить деэскалацию конфликта.