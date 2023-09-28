Госжилинспекция назвала самые необычные заявки по вопросам ЖКХ от жителей Подмосковья

Госжилинспекция определила самые редкие категории заявок в ЕДС от жителей Подмосковья за девять месяцев текущего года.

С начала года сотрудники ГЖИ проконтролировали в ЦУР исполнение обращений жителей более чем в 250 категориях. Самыми популярными стали уборка подъездов, ремонт лифтов и дверей. При этом жители свыше двадцати городских округов воспользовались особыми возможностями Единой диспетчерской службы, оставив заявки в единственном экземпляре, сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба надзорного ведомства.

Чаще всего уникальные заявки оставляли жители Раменского и Ленинского округов. Так, например, люди просили разъяснить условия программы ремонта подъездов, модернизировать участок сети водоотведения, признать квартиру непригодной для проживания, отремонтировать канализационный колодец, проверить корректность начислений за общедомовые нужды и принять меры относительно поведения сотрудников сферы капитального ремонта.

Жители еще пяти округов — Химки, Балашиха, Павловский Посад, Подольск и Ступино — оставили «неповторимые» заявки в двух категориях. Обращения касались в том числе восстановления работоспособности сервиса онлайн-помощника в мобильном приложении ЕИРЦ и разъяснения законности выдачи лицензии управляющей компании.

Еще из четырнадцати муниципалитетов поступили эксклюзивные запросы в единственной категории. Так, в Кашире просили обязать УК привести чердак в исходное состояние после переустройства, в Егорьевске — сменить участки наружной электропроводки, в Люберцах — сменить умывальник со смесителем, в Домодедово — проверить качество горячей воды.

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