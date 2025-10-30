Дорожные миллионы ушли не по назначению: Счетная палата нашла нарушения на ₽7,1 млрд
«ПГ»: Счетная палата вскрыла масштабные нарушения при ремонте дорог
Фото: [Медиасток.рф]
Счетная палата провела проверку эффективности расходования федеральных средств, выделенных Нижегородской и Тамбовской областям, а также Республике Саха (Якутия) на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. Результаты аудита выявили системные нарушения при реализации госконтрактов на строительство и капитальный ремонт автодорог федерального и регионального значения, пишет «Парламентская газета».
В период с 2021 по 2024 год государственные заказчики регионов допускали:
- завышение стоимости и объемов выполняемых работ;
- приемку и оплату невыполненных или некачественных работ;
- нарушения установленных сроков строительства;
- недостаточную претензионно‑исковую работу.
Общая сумма выявленных нарушений составила ₽7,1 млрд. В ходе проверки часть нарушений была устранена — в бюджет возвращено ₽794,3 млн.
Параллельно аудиторы зафиксировали существенный дефицит финансирования дорожных работ — ₽443,8 млрд. Эта сумма необходима регионам для достижения плановых показателей по приведению автодорог в нормативное состояние.
Особая ситуация сложилась в Нижегородской области: здесь доля дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, за 2024 год снизилась с 41,35 % до 33,39 %. Причиной стало повреждение дорожного полотна тяжеловесной техникой, задействованной при строительстве скоростной автодороги М‑12 «Восток».
