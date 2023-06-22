Доцент Иванова: Подмосковье вошло в десятку лучших регионов, обеспечивающих аграрный экспорт в России

Российский агропромышленный комплекс продолжает развиваться, несмотря на введенные санкции в отношении страны. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент Московского областного филиала РАНХиГС Елена Иванова.

По ее словам, сейчас АПК приближен к тем показателям, которые требуются для достижения стратегических целей, установленных Доктриной продовольственной безопасности. Данные Росстата также свидетельствуют, что сельское хозяйство является лидером среди драйверов роста ВВП.

«Рост составил 6,6%, чему способствовали такие факторы как переориентация на новые рынки сбыта (это увеличение экспорта продовольствия) и рекордные урожаи 2022 года. Аграрный экспорт по итогам 2022 года увеличился на 12,2%. Московская область вошла в Топ-10 регионов, обеспечивающих данный показатель и обеспечила 5% от суммарного экспорта», — рассказала Иванова.

На данный момент в Подмосковье реализуются свыше 160 проектов по наиболее важным продовольственным позициям. Например, по производству сырной и овощной продукции, где регион занимает лидирующие позиции. В этом году более 30 регионов также получат компенсации на возмещение затрат по мелиорации земель.

«В целом тенденции роста российского АПК уже достигли цели обеспечения внутренних потребностей и направлены, на наращивание экспортного потенциала, что позволит в скором времени занять России лидирующие позиции в экспорте продовольствия», — заключила эксперт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе будут расширять возможности для экспортеров.