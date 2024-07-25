Дождливая и теплая погода ожидается в Подмосковье в четверг

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее ученые предупредили о вероятности появления шаровых молний в Московском регионе.