Дождливая и теплая погода ожидается в Подмосковье в четверг
Дождь, гроза и до 27 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг
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Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.
Ранее ученые предупредили о вероятности появления шаровых молний в Московском регионе.