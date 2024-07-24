Ученые предупредили о появлении шаровых молний в Подмосковье и Москве
РЕН ТВ: ученые предупредили о нашествии шаровых молний в Москве и Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Московском регионе ожидается появление шаровых молний, передает РЕН ТВ со ссылкой на ученых.
По словам специалистов, данное природное явление могут спровоцировать частые грозы в Подмосковье и Москве. Местным жителям рекомендуют в непогоду закрывать дома окна, а при выходе на улицу не использовать зонты с металлическими спицами.
Как рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков в интервью АГН «Москва», в России каждое лето фиксируется до пятнадцати случаев возникновения шаровых молний. В этом году они уже были в Подмосковье, а в столице еще нет.
Ранее синоптики рассказали, что сегодня в Московском регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.