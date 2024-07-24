Ученые предупредили о появлении шаровых молний в Подмосковье и Москве

РЕН ТВ: ученые предупредили о нашествии шаровых молний в Москве и Подмосковье

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Московском регионе ожидается появление шаровых молний, передает РЕН ТВ со ссылкой на ученых.

По словам специалистов, данное природное явление могут спровоцировать частые грозы в Подмосковье и Москве. Местным жителям рекомендуют в непогоду закрывать дома окна, а при выходе на улицу не использовать зонты с металлическими спицами.

Как рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков в интервью АГН «Москва», в России каждое лето фиксируется до пятнадцати случаев возникновения шаровых молний. В этом году они уже были в Подмосковье, а в столице еще нет.

Ранее синоптики рассказали, что сегодня в Московском регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

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