Массированный налет на столицу: 1401 дрон атаковал Московский регион

За прошедшие семь дней в направлении столичного региона был зафиксирован 1401 беспилотник. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО нейтрализовали 143 дрона на подлете к городу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

Статистика отражения атак и работа сил ПВО

За период с 18 по 25 июля в направлении столичного региона было зафиксировано движение 1401 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети МАКС. По данным главы города, непосредственно на подлете к столице силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 143 летательных аппарата.

Меры безопасности в Подмосковье и смежные инциденты

Днем 25 июля на территории Московской области объявили опасность ракетной атаки. Представители РСЧС призвали жителей оставаться в помещениях, держаться подальше от оконных проемов и соблюдать предосторожность. Ведомство также предупредило о возможных сбоях в работе мобильного интернета на территории Подмосковья. Параллельно в этот же день инцидент с падением БПЛА и последующим возгоранием произошел на Тюменском НПЗ.