Дубненские медики стали участниками форума «Здоровое общество»

Среди них – специалисты Медико-санитарной части №9 Федерального медико-биологического агентства России. Ее руководитель Ирина Ларионова представила модель комплексного Центра здоровья работающих, а также рассказала подробнее об этой разработке.



Форум «Здоровое общество» проходил в Москве с 24 по 25 июля 2025 года. Он является ведущей площадкой для обсуждения различных вопросов, касающихся здорового образа жизни, правильного питания, медицины будущего, а также долголетия.

В мероприятии приняли участие различные специалисты, в том числе и медики Дубны. Здесь руководитель ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России представила так называемую демо-версию комплексного Центра здоровья работающих. Речь шла об инновационном оборудовании, работа которого осуществляется при помощи искусственного интеллекта.

Человек сможет управлять своим здоровьем, подключившись к единой цифровой сети – ему окажут своевременную медицинскую и психологическую помощь.

По словам Ирины Ларионовой, во время проведения форума любой желающий мог пройти проверку организма в «Умной палате», протестировать инновационные тренажеры и ознакомиться с оздоровительными программно-аппаратными комплексами.

Как отметила начальник ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, эти технологии всего за пару минут позволяют провести комплексную диагностику пациента, определив до 130 физиологических параметров тела.

Выставка прошла на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».