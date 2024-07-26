Дубненцев 27 июля приглашают на День здоровья

В Дубне, в субботу, 27 июля, с 9:00 до 14:00 состоится ежегодный большой День здоровья, в рамках которого пройдет розыгрыш призов, зарядка под руководством медиков и лотерея.

Взрослых и детей приглашают посетить Парк семейного отдыха. «Городок здоровья» одновременно проходит на двух берегах: и в Парке Семейного отдыха, и в сквере Ветеранов, чтобы бесплатно проверить работу щитовидки и печени, пройти исследования на рак. Профессиональными рекомендациями поделятся специалисты различных направлений: педиатры и терапевты, офтальмологи и гинекологи, стоматологи и онколог, гепатологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Горожанам проведут различные исследования:

• скрининг;

• лабораторные;

• инструментальные.

Горожане смогут сделать зарядку. Медики покажут комплекс упражнений, доступных для каждого. Также специалисты предложат пройти «10 тыс. шагов к жизни». Активные участники мероприятия, которые посетят все секции здоровья Дубненской больницы, будут поощрены купонами для участия в «Лотерее здоровья». Кроме того, медики подготовили множество подарков: велосипеды, самокаты, спортивный инвентарь и не только. Розыгрыш состоится на основной площадке в Парке семейного отдыха в 14:00.

«Приходите всей семьей проверить здоровье. Можно будет измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти экспресс тестирование для выявления бактерии хеликобактер пилори, инфекции приводящей к заболеваниям желудка — гастриту и язве. Сделать УЗИ щитовидной железы и печени, скрининг сердца, денситометрию, пройти осмотр у стоматологов, осмотр кожных покровов, научиться методам сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи и многое другое. Если вам некогда прийти в поликлинику, тогда наша поликлиника идет к вам!» — сказал заведующий подразделением Сергей Деревякин.

Напомним, что в субботу горожан также ждет яркая программа, приуроченная празднованию Дня города Дубны. Детский карнавал и театрализованные представления, спортивные мероприятия и мастер-классы, творческие номера и ярмарки — организаторы подготовили веселую и увлекательную программу.