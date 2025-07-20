Духота и безысходность: тысяча автолюбителей четвертый час не могут проехать по Крымскому мосту

С самого утра сегодня, 20 июля, скопилось множество желающих проехать на автомобиле к морю по Крымскому мосту. Уже в 6 утра у досмотровых пунктов со стороны Тамани было почти 500 машин.

Ситуация к середине дня только ожидаемо усугубилась. По состоянию на 15:00, как передает оперативный штаб Крымского моста, тут скопились более тысячи транспортных средств.

Сообщается, что суммарное время ожидания проезда с обеих сторон составляет около четырех часов.

«В очереди со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 295 транспортных средств. Ожидание около часа», — приводится в сообщении оперштаба в Телеграм-канале.

Ситуацию осложняет еще нестерпимая духота. Автовладельцы и их пассажиры изнывают от жары и делятся нелицеприятными впечатлениями в различных пабликах в соцсетях, называя все происходящее «настоящим адом» на пути к морю и отдыху.