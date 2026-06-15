Звезда сериалов «Интерны» и «Жуки» Татьяна Плетнева умерла на 49-м году жизни

Российская актриса Татьяна Плетнева, известная зрителям по сериалам «Интерны», «Жуки», «Кухня» и «Реальные пацаны», ушла из жизни в возрасте 48 лет. О смерти сообщил режиссер Марат Никитин, опубликовав совместное фото, передает The Voice. Предположительной причиной стало онкологическое заболевание. В последнее время артистка сильно похудела.

Никитин выразил глубокую скорбь и отметил талант и жизнерадостность Плетневой. Коллеги и поклонники скорбят об огромной потере.

Плетнева родилась 22 июля 1977 года в городе Воткинске. Она окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге. За свою карьеру актриса снялась более чем в 500 фильмах и сериалах, а также в 50 музыкальных клипах.

Среди самых известных работ: «Улицы разбитых фонарей», «Счастливы вместе», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Кулагины», «Жуки», «Денискины рассказы», «Манюня: Приключения в Москве», «Тетя Марта», «Афродеревня». В 2026 году должны выйти проекты с ее участием — «Либидо» и «Я живу в гирлянде».

Личная жизнь актрисы складывалась непросто. В 2019 году она познакомилась с Александром Ярославицким, который переехал к ней. Однако позже дочь Плетневой обвинила мужчину в домогательствах в эфире ток-шоу «На самом деле».

Также в 2023 году Татьяна рассказывала о неудачном опыте похудения на марафоне блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), где потеряла 100 тысяч рублей.

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