Грибной сезон после дождей: «не забудь про наличие юбочки» — главный совет опытных грибников в июне 2026 года

После обильных дождей в Пермском крае грибов становится все больше. Как сообщают местные жители в социальных сетях, в лесах Прикамья уже пошли летние опята. Грибники активно публикуют фотографии свежего урожая, сообщил properm.ru.

По данным издания, более опытные любители тихой охоты делятся предупреждением: «Не забудь про наличие юбочки». Дело в том, что по невнимательности съедобные опята можно перепутать с ложными — характерная «юбочка» на ножке помогает отличить одни от других. Обитают эти грибы, например, в лесах под Нытвой.

По информации издания, одними опятами сезон не ограничивается. В нескольких районах уже много подберезовиков и подосиновиков. Кроме того, фанаты тихой охоты находят первую лесную землянику и бруснику.

Жители региона сообщили в интернете об открытии грибного сезона еще в начале месяца. Фото с обабками и маслятами тогда выкладывали из разных округов региона. А весной им предшествовали сморчки. Есть у радости от богатых урожаев и обратная сторона. Грибники жалуются на обилие комаров и клещей.

Ранее миколог Комиссаров предупредила, что любой незнакомый гриб — потенциальная опасная поганка.