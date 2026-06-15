Написать письмо бойцу СВО и поклониться святыням: в Перми прошла выставка форума «Русь православная»

На Соборной площади в Перми развернулась выставка, организованная в рамках общественно-делового форума «Русь православная». Как сообщается в информации от организаторов, в событии принимали участие более 40 представителей, прибывших из разных уголков православного мира, сообщил properm.ru.

По информации издания, гостям и жителям города на мероприятии было представлено богатое разнообразие экспонатов: духовная литература, рецепты монастырских аптек, свечи, иконы, выполненные из уральских самоцветов, а также резные деревянные образа. Среди представленных товаров — масла, привезенные из Греции и Иерусалима, и символы веры в ювелирном исполнении, изготовленные на известной фабрике «Иоанн Златоуст».

По данным издания, посетители выставки могли отправить открытку с видами Перми бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого на площади установили временный почтовый ящик. Кроме того, каждый желающий имел возможность поклониться привезенным на выставку православным святыням.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Успенский пост стартует вместе с первым Спасом 14 августа.