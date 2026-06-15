Популярный американский певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Бразилии

В Рио-де-Жанейро 14 июня произошла страшная авиакатастрофа: два вертолета столкнулись в воздухе в районе Рекреу-дус-Бандейрантис. Оба рухнули на парковку, где загорелись около 20 автомобилей. Жертвами трагедии стали шесть человек, включая пилота второго вертолета.

По информации CNN Brasil, среди погибших оказался 32-летний популярный американский певец Оливер Три. Он находился в Бразилии в рамках мирового тура. Его продюсер Виктор Вао чудом избежал смерти — отказался от полета в последний момент.

Позже Вао написал в личном блоге: «Оливер, я люблю тебя, брат. Спасибо за все». Музыканты были не только коллегами, но и близкими друзьями.

Оливер Три родился 29 июня 1993 года в Санта-Крузе, штат Калифорния. Известность ему принесло приложение Vine, где он выступал под псевдонимом Турбо в 2016 году. Самые популярные песни — When I’m Down, Life Goes On, Miss You.

В 2021 году певец провел несколько месяцев в Москве, работая над альбомом Cowboy Tears. А в 2024 году власти Литвы запретили ему концерт из-за связей с Россией.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 21-летняя туристка разбилась насмерть на глазах очевидцев.