Два парка Пушкино преобразились после ремонта

Ремонт в Центральном парке и на набережной реки Серебрянки в Пушкино превратил общественные пространства в уютные места для времяпровождения жителей.

Совсем недавно в двух парках Пушкино были оторваны доски моста и лавочек, наблюдались проблемы с освещением. Все эти проблемы устранили ответственные за порядок службы, превратив пространства в комфортные и чистые территории.

Так, теперь в Центральном парке красуется уютная деревянная беседка с навесом, где заменили доски и искривленные элементы. Также рабочие восстановили мост и наладили системы освещения. Специалисты отремонтировали настил, заменили проблемные элементы декоративного освещения.

Благодаря проведенному ремонту пушкинские парки стали безопаснее и комфортнее для перемещения и отдыха жителей.