Два проекта из Красногорска вышли в финал конкурса муниципальных специалистов Подмосковья

Общественная палата России приняла в Москве очный этап регионального конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Всего на участие поступило более 600 заявок из 46 муниципалитетов Подмосковья. По итогам отбора в финал прошли 25 проектов, при этом сразу 2 из них были представлены участниками из Красногорска.

Один из проектов принадлежит старшему инспектору управления ЖКХ Юлии Епишкиной. Она предложила оснастить опоры уличного освещения специальными датчиками. Такое решение, реализуемое в рамках программы «Светлый город», поможет коммунальщикам мгновенно узнавать о перегоревших лампах и других неполадках. Система будет сигнализировать о проблеме автоматически, а не ждать звонков от жителей.

Второй финалист — начальник отдела Совета депутатов Анна Оленич. Ее проект касается перевода документооборота в цифру. Инициатива нацелена на то, чтобы сделать консервативные бюрократические процедуры современными, быстрыми и понятными.

Соревнование лучших муниципальных управленцев проводится с 2008 года. За это время оно превратилось в эффективную площадку для обмена и внедрения успешных практик в регионах.

Кто станет победителем, станет известно в мае. Красногорские специалисты продолжают борьбу за звание лучших в области.