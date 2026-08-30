Две ложки в день: Роскачество рассказало о пользе и правилах употребления сгущенки

Эксперты Роскачества в беседе с RT разобрали состав и влияние на организм сгущенного молока — одного из самых любимых десертов в России. В ведомстве предупредили о высоком содержании сахара, рисках для зубов и фигуры, а также назвали правильное название продукта и допустимую дневную норму — не более двух столовых ложек.

Специалисты рассказали, что в составе сгущенки допустимы лишь четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, молочный сахар и вода. Присутствие сухого молока или заменителей молочного жира не допускается. Правильное название товара — «Цельное коровье молоко с сахаром». Любые вариации вроде «Сгущенки» или «Сгущенки диетической» требуют внимательного изучения этикетки.

В продукте содержатся кальций, фосфор, витамины группы B, A, E, D, а также магний, калий и аминокислоты. Однако главный фактор риска — высокое содержание сахара. Чрезмерное употребление грозит набором веса, нарушением обмена веществ, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, сахар в сочетании с молочными кислотами создает среду для бактерий в полости рта, увеличивая риск кариеса. Стоматологи рекомендуют полоскать рот водой после десерта.

Сгущенка строго противопоказана при аллергии на молочные белки и лактазной недостаточности — у таких людей она вызывает вздутие, задержку жидкости и отечность. Оптимальное время для употребления — первая половина дня, через 30–40 минут после основного приема пищи. Рекомендованная порция для взрослого — не более двух столовых ложек. Эксперты советуют ориентироваться не на привычку, а на состояние здоровья и внимательно читать этикетки.