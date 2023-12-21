Двое детей и их бабушка сгорели заживо в пожаре под Ростовом-на-Дону

В городе-спутнике Ростова-на-Дону Батайске при пожаре в частном доме погибли пожилая женщина и два ее внука, сообщает в своем аккаунте в соцсетях МЧС России.

Отмечается, что еще одну женщину с ребенком приехавшим на вызов экстренным службам удалось спасти и вынести из огня.

«Возгорание произошло в частном жилом доме. Сотрудники МЧС России спасли женщину и восьмилетнего ребенка. К сожалению, женщина и двое детей трех лет и шести лет погибли», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что пожар был на площади 70 кв. м. На место выезжали 36 спасателей и 13 единиц техники. Причина трагедии в настоящее время устанавливается.