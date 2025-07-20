Двое госпитализированы после падение частного вертолета Robinson в Телецкое озеро на Алтае

В ночь на воскресенье, 20 июля, на Алтае едва не произошла авиакатастрофа с участием частного вертолета Robinson. Воздушное судно совершило жёсткую посадку прямо на поверхность Телецкого озера. Об этом передает SHOT.

Сообщается, что вертолет с двумя людьми на борту совершал полет. Однако из-за технических неполадок Robinson начал стремительно терять высоту.

Пилот принял решение совершить аварийную посадку на воду. Жесткое приземление произошло в озере поблизости от села Иогач.

Обоих пострадавших экстренно доставили в больницу. Сейчас они под присмотром медиков.

По информации от Mash, летчики смогли выбраться из воды без посторонней помощи и вызвали бригаду медиков. У одного из них диагностировали открытый перелом голени и ушибы, а у другого — многочисленные небольшие порезы.

В данный момент сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося.

К слову, озеро Телецкое — одно из самых глубоких в России, его глубина достигает 325 метров.