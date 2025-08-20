Двое британских рыбаков выловили в Беркшире гигантского сома. Его длина составила 193 сантиметра, что больше среднего человеческого роста. Об этом также сообщает издание Maidenhead Advertiser.

Дейв Барретт и Адам Оливер отправились на двухдневную рыбалку на водоем New Farm Fisheries. Первый день оказался неудачным, а крупная добыча клюнула лишь под конец второго дня. Барретт рассказал, что сначала принял поклевку за мертвый зацеп о дно, потому что рыба тянула с невероятной силой.

Вываживание заняло около получаса. Рыболовы смогли разглядеть добычу только спустя 20 минут борьбы, когда сом начал выбиваться из сил. Из-за огромных размеров рыба едва поместилась в подсак.

Точный вес улова установить не удалось, так как сом сломал весы. Рыбаки предполагают, что масса их трофея составляет около 40 килограммов. После замеров сома отпустили обратно в водоем.

Ранее гигантский морской слизень удивил южнокорейцев.