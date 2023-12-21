Двое взрослых и три ребенка погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области, трагедия произошла поздно вечером в четверг, 21 декабря, на 153-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь».

К настоящему времени известно, что водитель легковушки Volkswagen Polo не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, столкнувшись лоб с грузовиком с прицепом МАН.

«В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время место ДТП оцеплено, движение по данному участку ограничено. На месте работают экстренные службы, выясняя все подробности произошедшего.