Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули из Украины в Россию

В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, украинская сторона передала двух российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны Российской Федерации, опубликованного 22 июля.

В ходе второго переговорного раунда в Стамбуле представители России и Украины достигли соглашения о проведении равноценного обмена пленными. Предполагается, что в обмене примут участие не менее тысячи человек с каждой стороны. В первую очередь планируется обмен ранеными, тяжелобольными и военнопленными в возрасте до 25 лет.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Затем граждане России будут переправлены в Российскую Федерацию для получения медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, уточнили в Министерстве обороны.