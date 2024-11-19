Дзюдоисты Городского округа Пушкинский показали высокие результаты на турнире в Долгопрудном

Спортсмены Г.о. Пушкинский приняли участие в турнире по дзюдо г.о.Долгопрудного, показав высокий уровень мастерства.

Мероприятие состоялось 17 ноября. К участию в турнире допустили мальчиков до 11 лет и юношей до 13 лет. Г.о. Пушкинский достойно представили воспитанники СК «Динамо – Ивантеевка», которые тренировались под руководством В.В. Новичкова. Команда дзюдоистов показала высокие результаты. В число лучших вошли юные спортсмены:

• Кузан Алексей в.к.+66 кг;

• Юмакулов Кирилл в.к. 55 кг;

• Киреев Кирилл, в.к. 50 кг.

Администрация муниципалитета поздравляет Владимира Владимировича и его воспитанников с достойными результатами.

«Желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать работать и стремиться к новым высотам», — отметили в Администрации.

Спортсмены Г.о. Пушкинский неоднократно одерживают победы на конкурсах по различным дисциплинам.