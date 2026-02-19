«Единая Россия» поздравила участников СВО, проходящих лечение в госпитале им. Бурденко в Подмосковье

Единороссы Подмосковья в преддверии Дня защитника Отечества посетили филиал №3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Балашихе и пообщались с участниками СВО, которые проходят там лечение. Они вручили бойцам подарки, а врачам – награды.

«В преддверии 23 февраля мы приехали вместе с "Молодой Гвардией Единой России" искренне поблагодарить наших военнослужащих за мужество и самоотверженность, и медицинских работников – за их ежедневный подвиг», - сказал секретарь балашихинского отделения партии, глава округа Сергей Юров.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что невозможно переоценить труд врачей региона, которые работают с ветеранами и участниками СВО.

«Результат работы врачей – это сотни возвращенных в строй бойцов и спасенных жизней. Они берут сложных пациентов, оказывают им высокотехнологичную помощь, проводят реабилитацию на высоком уровне. Врачи, медсестры, санитары держат свой – медицинский – фронт», - сказал он.

Поддержка участников СВО и членов их семей является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». С начала 2022 года партия обеспечила принятие более 150 федеральных законов. В Подмосковье участники СВО могут получить около 40 региональных мер поддержки.