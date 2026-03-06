Партия «Единая Россия» в Подмосковье проводит праздничные мероприятия к 8 Марта. К примеру, в ДК «Кучино» в Балашихе открылся «Женский форум». Мероприятие организовано «Единой Россией» совместно с ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья». В нем приняли участие около 200 жительниц. Их поздравил секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Благодарю каждую из вас и желаю всего самого доброго. Сегодня особо хочу обратиться к женам, матерям, вдовам наших героев: спасибо за ваше мужество, терпение, за то, что храните память и остаетесь опорой для близких», — сказал он.

В Люберцах партийцы поздравили сотрудниц фабрики «Пехорский текстиль». Им вручили почетные грамоты, цветы и подарки. В Орехово-Зуево в музее «Чай с вареньем» жительниц поздравил секретарь местного отделения партии, депутат Госдумы Геннадий Панин.

«То, что делает каждый день женщина — это настоящее волшебство. Вы можете быть полностью включенными в работе, решать сложные задачи, но при этом помнить, какие продукты закончились в холодильнике и что говорили на родительском собрании. Спасибо, что наполняете мир красотой — и внешней, и внутренней, вдохновляете мужчин быть лучше и мотивируете», — сказал он.

«Единая Россия» Подмосковья подготовила насыщенную программу к празднику: в регионе проходят концерты, творческие вечера, мастер-классы, благотворительные и другие акции. Например, 7 марта в Щелково пройдет демонстрация «Молодой Гвардии Единой России».