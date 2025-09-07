«Егор, ты не прав»: российский губернатор «наехал» на певца Крида из-за поцелуев и Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) посетить вверенный ему российский регион после инцидента с участием главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. В своём Telegram-канале он предложил музыканту приехать не для выступления.

Федорищев выразил несогласие с позицией певца в споре с Мизулиной. Он обратил внимание Крида на то, что глава «Лиги безопасного интернета» пользуется уважением и доверием у значительной части населения России.

«Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — сказал Федорищев.

В начале сентября разразился очередной скандал в российском медиапространстве: руководитель «Лиги безопасного интернета» обратилась к представителям Следственного комитета и Генпрокуратуры России с просьбой провести проверку концерта Егора Крида. Основанием для обращения стали возрастная маркировка выступления, предназначенная для лиц старше 12 лет, а также откровенные сцены в шоу, включая страстный поцелуй исполнителя с танцовщицей и её провокационные движения на сцене.

В ответ на критику Мизулиной, Крид отметил, что «красивый танцевальный номер» с поцелуем с девушкой не может считаться развратом. По его словам, поцелуи являются неотъемлемой частью здоровых и гармоничных отношений.