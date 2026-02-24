«Ехал в автобусе, а оказался в реанимации»: в Башкирии подростка ударили ножом во время потасовки

В селе Юмагузино Кугарчинского района Башкирии произошел конфликт в общественном транспорте, в результате которого пострадал 16-летний юноша. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Подростка доставили в Мраковскую центральную районную больницу с колото-резаным ранением. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пострадавший находится в палате интенсивной терапии, лечение продолжается. Обстоятельства конфликта выясняются.

По версии правоохранителей, конфликт произошел на почве личной неприязни. Собранные полицией материалы переданы следователям. Нападавшему в этом году должно исполниться 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге охранник вокзала сломал женщине руку, толкнув в нее пьяного мужчину.