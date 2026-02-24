«Приехала на вокзал, а уехала в больницу»: на Урале охранник неожиданным образом сломал руку пассажирке

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале произошел инцидент, в результате которого пострадала пассажирка. По информации E1.ru, охранник, выясняя отношения с нетрезвым мужчиной в досмотровом павильоне, толкнул его. Тот потерял равновесие и упал прямо на стоявшую рядом женщину, которая направлялась в Башкирию.

Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая получила открытый перелом руки. Ее отправили в медпункт, где диагностировали серьезную травму. Женщине потребовалось дорогостоящее лечение.

Однако, как сообщила сама пострадавшая, охранник, виновный в случившемся, не был уволен и продолжает работать на том же месте. Она возмущена бездействием администрации вокзала и отсутствием какой-либо компенсации.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс: многие пользователи соцсетей считают, что охранник должен понести ответственность за травму, даже если он не имел прямого умысла причинить вред. Вопрос о правовой оценке действий сотрудника частного охранного предприятия остается открытым.

