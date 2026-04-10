Как курение бьет по мозгу: ученые нашли новую связь привычки с деменцией

Курение может повышать риск деменции через ранее неизвестный механизм, пишет Daily Mail. Новое исследование показало, что легкие играют активную роль в воздействии никотина на мозг.

Ученые из Чикагского университета выяснили, что никотин стимулирует особые клетки легких, которые выделяют микрочастицы — экзосомы. Они нарушают баланс железа в мозге, что важно для работы нервных клеток. «Это подтверждает существование оси "легкие — мозг"», — отметил исследователь Куи Чжан.

Нарушение обмена железа может повреждать нейроны и способствовать развитию болезней, включая Альцгеймер и Паркинсона. «Легкие — не просто пассивная мишень дыма, а активный орган, влияющий на мозг», — добавила ученый Джойс Чен.

Хотя выводы пока основаны на лабораторных моделях, ученые считают, что в будущем это может привести к новым методам защиты мозга.

Ранее исследования уже показывали: интенсивное курение в среднем возрасте может более чем вдвое увеличить риск деменции.