Никаких 10%: экономист назвал реальные ставки по вкладам в апреле

Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки Центробанком, банковские депозиты в 2026 году сохраняют высокую привлекательность для граждан. Экономисты объясняют это рекордной разницей между ставками по вкладам и уровнем инфляции, а также нулевыми рисками для застрахованных сумм. Текущий тренд на рынке — резкое увеличение числа коротких вкладов сроком до трех месяцев.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» отметил, что банковский вклад сегодня является лучшим инструментом с точки зрения соотношения риска и доходности. По словам эксперта, ставки кратно превосходят инфляцию, а риски потери средств в пределах застрахованной суммы АСВ практически нулевые.

Сейчас россияне активно используют депозиты для сохранения и приумножения накоплений. Причем наблюдается устойчивый тренд на открытие вкладов на сроки до полугода, включая продукты на 2-3 месяца. Причина этого — логика самого рынка. Банк России проводит смягчение денежно-кредитной политики с четким сигналом на дальнейшее снижение ставок. Коммерческие банки, подстраиваясь под этот курс, предлагают наиболее высокие проценты именно на короткие сроки. Граждане, в свою очередь, фиксируют эту выгоду.

Балынин выразил уверенность, что после завершения цикла смягчения политики ситуация изменится: ставки выстроятся в сторону более выгодных долгосрочных предложений. Однако даже при текущем снижении процентов по депозитам они еще долго будут значительно превышать уровень инфляции.

Какие цифры видят вкладчики сейчас? Ставки по вкладам в ближайший месяц варьируются от 10 до 16 процентов в зависимости от срока, банка и дополнительных опций. По данным АСВ, средний размер вклада физического лица (без учета остатков до 10 тысяч рублей) составляет 611 тысяч рублей. Год назад эта сумма была на 32 тысячи меньше.

Простая арифметика выглядит убедительно: если разместить средние 611 тысяч рублей под 14 процентов годовых на три месяца, то через этот срок за счет процентов сумма превратится в более чем 632 тысячи рублей. Только процентный доход составит свыше 21 тысячи рублей.

Экономист рекомендует не класть все яйца в одну корзину даже внутри депозитного портфеля. При наличии свободных средств их лучше разделить на несколько частей. Часть денег стоит разместить на накопительном счете с начислением на ежедневный остаток — это обеспечит доступ к деньгам на текущие нужды. Остаток логично распределить между вкладами на разные сроки: три месяца, полгода, год и три года. По словам Балынина, диверсификация по срокам позволит оптимально использовать средства без потери начисленных процентов.

Тем, кто присматривается к долгосрочным вкладам на три года, эксперт советует обратить внимание на продукты с привязкой к ключевой ставке и ежемесячной капитализацией. Главное правило при любом выборе — внимательно читать условия договора и сравнивать предложения разных банков.

Ранее сообщалось, что экономист оценил последствия ипотеки под 4% для многодетных.