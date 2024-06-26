Эко-отель для реабилитации наркоманов может появиться в Бронницах

В подмосковных Бронницах может открыться частный центр реабилитации для наркоманов. Как сообщает портал Regions , реализовать проект намерен бывший наркозависимый из столицы.

Мужчина поборол зависимость два года назад и решил помочь сделать это другим наркоманам. В планах — открытие небольшого отеля с эко-фермой в одной из деревень Подмосковья.

«Пятьсот шестьдесят шесть дней трезвости. Многое изменилось. Мне от прабабки дом остался здесь, в Бронницах. Сто лет стоял пустой, а тут я приехал, посмотрел, остался. Хочу что-то по типу тульского проекта реализовать, ребята помогут — и советом, и деньгами», - рассказал мужчина.

По его словам, речь идет о небольшом эко-отеле с сыроварней, маслобойней, овцами и конюшней, который открыли в Тульской области такие же бывшие наркоманы.

Сейчас мужчина занимается разработкой бизнес-плана. После этого нужно будет найти инвестора.