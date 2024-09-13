Экологическая акция «День в лесу» стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», она будет проходить до конца сентября на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках акции пройдут посадки деревьев, дополнение лесных культур, уборка мусора и неликвидной древесины. В общей сложности планируется высадить более 37 тысяч сеянцев сосны и ели и убрать более 190 кубометров валежника и мусора. Центральной площадкой в этому году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве. Отметим, что почетным гостем праздника станет официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

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