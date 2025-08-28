Экс-главу минздрава Польши отпинали за принятые во время пандемии COVID решения

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, который возглавлял ведомство в правительстве Моравецкого с августа 2020 по август 2023 года, подвергся уличному рукоприкладству за решения, принятые им во время пандемии коронавируса, как сообщает радиостанция RMF FM.

Экс-министр получил травмы спины и туловища в результате ударов ногами, как сообщает радиостанция. Он был доставлен в госпиталь, где его состояние оценивается как стабильное и не угрожающее жизни.

«На бывшего министра здравоохранения напали двое мужчин в возрасте старше 30 лет возле одного из ресторанов в центре Седлец. В момент нападения они громко критиковали решения, принимавшиеся во время пандемии», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на инцидент, в котором участвовал бывший министр здравоохранения Адам Недзельский. Туск заявил, что виновные в избиении будут найдены и понесут наказание. Он подчеркнул, что к нападавшим не будет проявлено снисхождение, и сделал это заявление на платформе Х.