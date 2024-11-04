Украинский президент Владимир Зеленский и глава президентского офиса Андрей Ермак уже давно уволили бы главу ГУР Кирилла Буданова*, однако помехой тому служат некие западные покровители, которые не желают видеть на посту разведывательного ведомства страны другую персону, поведал в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Объясняя стремление Зеленского избавиться от Буданова*, собеседник агентства рассказал, что оно, среди прочего, связано с желанием главы государства перераспределить доходы от непрекращающейся с начала СВО торговли Киева западным оружием.

«Даже если Зеленский или Ермак захочет Буданова* снять, но в дело вступят западные покровители, то у них ничего не получится», — уверен Прозоров.

Он также добавил, что Буданов*, будучи шефом украинской разведки, является стабильным «проводником» политики западных спецслужб.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен уволить трех ключевых лиц страны — министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова*.

В конце октября Зеленский заявил, что не собирается увольнять Буданова и министра обороны страны Рустема Умерова. Этими словами он опроверг слухи, которые начали распространяться в украинских СМИ с конца сентября.

* — Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.