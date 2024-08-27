Эксперт Исаев рассказал о признаках игровой зависимости у детей

Игровая зависимость официально входит в группу аддиктивных расстройств поведения с 2018 года. Больше всего этому подвержены дети. Специалист Исаев выделил несколько сигналов, которые могут подсказать о далеко зашедшем за норму увлечении ребенка.

Самый главный признак: игры становятся на первый план. Прежние хобби и ценности теряются, как и интерес к реальной жизни и контактам. Это ведет ко второй пагубной привычке — увеличению времяпровождения за ПК и разными гаджетами. Стоит насторожиться, если 60-70% времени ребенка занято именно играми.

Третий тревожный звоночек: ребенок становится агрессивным и раздражительным. Беседы об этом могут вызвать недовольство и негативные эмоции.

Игры негативно сказываются на психике, если ребенок игнорирует режим сна и отдыха, что уже серьезно, ведь недостаток может привести к психическим расстройствам.

И пятое: синдром отмены. Отсутствие игр вызывает грусть, злость, тревогу и беспокойство. Увлеченный игрок будет испытывать эйфорию и хотеть еще. По этой причине ограничение времени за игрой ребенок может воспринять как посягательство на его пространство и личность.

Родителям советуют беседовать о зависимости осторожно, предложить не упреки, а поддержку. Например, мать или отец могут попробовать поиграть вместе с ребенком и отвести определенное время дня под этот процесс. Если юный геймер знает, что точно в течение дня будет играть и его не ограничат, то он будет спокойнее. Также важно понять, имеются ли у школьника проблемы в реальной жизни: не исключено, что он бежит именно от них. Родителям важно также ввести больше совместного времяпровождения, прогулок, поездок и любых других отвлекающих, но полезных для семейных отношений маневров.

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