Психолог Хорс рассказал о способах борьбы с тревожностью при отключении мессенджеров

Кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как помочь себе при возникновении тревожности из-за отключения мессенджеров, интернета и других способов связи.

Как отметил психолог, паника при отключении мессенджеров может говорить о зависимости человека от соцсетей и общения. При этом ему не нужно избегать отрицательных эмоций и тревоги, так как это человечные чувства. Во многом общество порицает и запрещает их испытывать, что создает блоки. Когда плохое не находит выхода сразу, оно копится и в конце концов выливается с неожиданной силой.

Именно самоанализ и принятие своих эмоций поможет пережить отсутствие контактов в Сети.

«Следующим шагом понять, что причина тревоги — это не следствие того, что «я не на связи», а следствие нашего сверхтребования к контролю над миром... Надо работать с этим моментом. Говорить: «я не обязан все знать, я не могу все контролировать». Такие фразы, которые проговариваются и прописываются, в моменте они успокаивают», — заметил Хорс.

Зависимость от мессенджеров проходит, если самостоятельно принимать шаги по уходу от современной вредной привычки. Иногда достаточно решить проводить меньше времени в телефоне или за другой техникой. Однако при более глубоких переживаниях придется разбираться со специалистом. Зависимость — часто получение легкого дофамина. Пользователи «добывают» его от одобрения в Сети, внимания и многого другого. Однако здесь советуют не забывать, что даже ведя виртуальную жизнь неизбежно придется вернуться в реальную.

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