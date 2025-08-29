Эксперт Южалин рассказал россиянам, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

В сентябре отпуск может быть не самым выгодным с точки зрения выплат, однако он все равно останется достаточно привлекательным, поведал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в интервью РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в сентябре отсутствуют нерабочие праздничные дни, что делает количество рабочих дней примерно таким же, как и в большинстве других месяцев (за исключением пары месяцев, где рабочих дней больше).

«Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — сказал Южалин.

Он подчеркнул, что для сотрудников с фиксированным окладом выгода от отпуска зависит от количества рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выгоднее будет отдыхать. Это объясняется тем, что оклад выплачивается в неизменном размере независимо от количества отработанных дней, тогда как отпускные рассчитываются на основе средней заработной платы, заключил собеседник агентства.