Эксперт назвал пять фатальных ошибок, убивающих двигатель

Вадим Стрельбицкий, руководитель отдела механики компании «Авилон Kia», в интервью журналу Motor перечислил пять критических ошибок, из-за которых страдает двигатель. Даже самые ресурсные моторы рискуют быстро выйти из строя при регулярном повторении этих промахов.

Одна из главных проблем — пропуск сроков замены масла. Со временем жидкость утрачивает свойства, ухудшая смазку трущихся узлов и теплоотвод. Это ведет к усиленному износу деталей, а в сложных случаях — к задирам цилиндров и дорогостоящему капремонту.

Важно контролировать температуру охлаждающей жидкости. Перегрев грозит деформацией головки блока цилиндров (ГБЦ), повреждением прокладки и иными серьезными неисправностями.

Высокие нагрузки на непрогретый мотор также опасны. Зимой многие автовладельцы трогаются сразу после запуска, не дожидаясь, пока масло распределится по системе. Это заставляет детали работать при дефиците смазки, ускоряя их износ.

Применение низкокачественного горючего провоцирует нагарообразование, детонацию и рост нагрузки на силовой агрегат. Стоит внимательно относиться к первым признакам неполадок: посторонним шумам, вибрациям, повышенному расходу масла или его утечкам. Своевременное выявление этих симптомов позволяет провести ремонт на ранней стадии, снижая затраты и риски серьезных последствий. По словам Стрельбицкого, ожидание полной поломки двигателя — самый невыгодный и затратный вариант.

