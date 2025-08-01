Эксперт назвала цены на новогодние туры в Таиланд, Вьетнам и другие страны

Эксперт туриндустрии Алевтина Новоселова в беседе с сайтом aif.ru рассказала , что цены на заграничные путевки далее будут только расти, а лучшие номера в отелях быстро заканчиваются.

Новоселова советовала туристам уже сейчас запасаться билетами на зимний отпуск и Новый год. Она также назвала ряд направлений, которые наиболее выгодны для бронирований летом.

Так, Таиланд предлагает недельный отдых на двоих в отелях 5* от 330 тыс. рублей с питанием «все включено» и новогодними программами. Популярные направления — Бангкок, Паттайя и остров Чанг. Для въезда нужен лишь загранпаспорт и электронная карта прибытия, но могут проверить наличие $800 на счету и обратные билеты.

Вьетнам привлекает ценами от 320 тыс. рублей за неделю в отеле 4* с завтраками. С ноября заработают прямые чартеры на остров Фукуок, где море прогревается до +25 °C. Безвизовый режим действует 45 дней.

Более доступные варианты, по версии эксперта из туриндустрии:

Египет, ОАЭ, Катар — от 150 тыс. рублей за неделю в отелях 4*.

Куба, Венесуэла — от 309 тыс. рублей (перелет более 13 часов).

Мальдивы, Сейшелы, Маврикий — от 650 тыс. рублей.

В арабских странах зимой прохладнее. На Мальдивах и Сейшелах в декабре-январе идеальные условия для дайвинга и пляжного отдыха.

Для экономных туристов подойдут ранние бронирования в Таиланде и Вьетнаме, где уже сейчас наблюдается ажиотаж. Тем, кто хочет сэкономить, стоит рассмотреть Египет или ОАЭ, где можно сочетать пляжный отдых с экскурсиями.

Ранее сообщалось, что абхазы пришли в шок от поведения и оголенности российских туристов.