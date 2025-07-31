Абхазы пришли в шок от поведения и оголенности российских туристов

В Абхазии заявили о наплыве российских туристов после открытия аэропорта в Сухуме, однако не все местные жители этому рады. Как сообщает SOCHI1.RU, это обернулось культурным шоком из-за поведения и внешнего вида многих приезжих, в том числе из РФ.

Владельцы отелей и кафе бьют тревогу: гости массово нарушают традиционные нормы приличия, разгуливая по улицам в откровенных купальных костюмах. По словам местной жительницы Аиды, 70% оголенных путешественников агрессивно реагируют на замечания или игнорируют их. Штраф в 6000 рублей за появление в общественных местах в пляжной одежде практически не работает — местные власти избегают конфликтов с «кормильцами».

«Мы, конечно, рады гостям. Мы очень рады аэропорту. Но туристы ведут себя так, как в Сочи — ходят в купальниках везде. <...> Из трусов, простите, все вываливается», — рассказала сочинской редакции абхазка.

Также собеседница рассказала про искательниц приключений, которые ищут внимания абхазских мужчин. Аида предупредила, что местные часто горячие по характеру и темпераментные, а истории с откровенно одетыми девушками «могут плохо кончиться».

Впрочем, опытные туристы вроде Натальи из Иркутска сознательно адаптируются к местным нормам. По ее словам, она носит только закрытый купальник и парео, прикрывая все пикантные места.

Есть и другое мнение. Ирина из Липецка считает, что, платя за отдых, имеет право расслабиться и одеваться как хочет.

«Голыми же не ходят, все прикрыто. Что еще от нас хотят? Страна не мусульманская. А мы не можем знать все традиции стран, куда ездим. В Турции, например, я везде хожу в открытой одежде, а по территории отеля в купальнике. И хотят страна мусульманская, никто слова не говорит», — заявила Ирина.

Абхазские блогеры дают рекомендации: женщинам — избегать коротких шорт и прозрачных тканей, мужчинам — забыть про голый торс. Пирсинг и татуировки тоже могут вызвать негатив, но здесь как повезет.

Ранее сообщалось, что россиянин посетил Абхазию и раскрыл схему обмана туристов.