Эксперт раскрыл, от какой еды стоит отказаться перед сном

Людям порекомендовали отказаться от пяти продуктов вечером для предотвращения ночных кошмаров. Об этом сообщает издание 20minutos, приводя слова эксперта.

Нейрофизиолог Райбел Викс рекомендует исключить из вечернего рациона пять категорий продуктов для улучшения качества сна. По мнению специалиста, шоколад, картофель фри, макаронные изделия, сыр и красное мясо могут провоцировать интенсивные ночные кошмары. Эксперт поясняет, что шоколад содержит стимулирующие вещества, влияющие на активность мозга во время сна.

Тяжелые для переваривания продукты создают дополнительную нагрузку на организм, что отражается на содержании сновидений. Особое внимание Викс советует уделить напиткам: алкоголь и кофеин значительно ухудшают качество отдыха. В качестве альтернативы нейрофизиолог рекомендует легкие ужины из овощей, фруктов и травяных чаев. Такой рацион способствует спокойному сну без неприятных сновидений.

Ранее россиянам назвали способы быстрого выхода из сонного паралича.