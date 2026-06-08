Плюс 13,6 и ни градусом больше: почему в Томь пока лучше не заходить даже в солнечный день

Специалисты Кемеровского гидрометцентра предоставили редакции VSE42.Ru свежие данные о температурном режиме воды в реке Томь в областном центре. Согласно последним замерам, по состоянию на понедельник, 8 июня, водная артерия Кузбасса прогрелась всего до отметки +13,6 градуса по Цельсию.

Несмотря на наступление календарного лета, говорить об открытии купального сезона пока преждевременно, подчеркивают эксперты. Как пояснили в региональном управлении МЧС, безопасные и комфортные условия для купания наступают лишь тогда, когда водная толща прогревается минимум до 18–19 градусов, а температура воздуха при этом устойчиво держится в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.

Помимо температурных показателей, сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям и гостям региона правильно выбирать временные промежутки для отдыха у воды. Наиболее благоприятным периодом для нахождения на пляже и купания специалисты называют утренние часы — с 7 до 12 часов, либо вечерние — с 16 до 19 часов, уточнили в МЧС.

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