Гадюки и алкоголь: в российском регионе в токсикологию попали 26 человек — токсиколог советует не надеяться на «авось»

В Кузбассе за минувшую неделю десятки человек оказались в токсикологическом отделении из-за острых отравлений ядовитыми веществами, проинформировал в понедельник, 8 июня, главный токсиколог региона Константин Сиворонов, сообщил VSE42.RU .

По информации медика, в период с 1 по 7 июня в отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского (ККБСМП) поступило 26 пациентов. Среди них, уточнил специалист, девять несовершеннолетних — то есть почти каждый третий пострадавший оказался ребенком или подростком.

Как рассказал Константин Сиворонов, двое обратившихся стали жертвами укусов гадюки. Медики оказывали этим пациентам экстренную помощь — своевременное введение противоядия и симптоматическую терапию.

Самая многочисленная категория отравившихся, по словам токсиколога, — те, кто злоупотребил спиртными напитками. На второй позиции расположились пострадавшие от запрещенных в России средств. Замыкают тройку антилидеров пациенты, отравившиеся лекарственными препаратами, отметил специалист.

Главный токсиколог Кузбасса добавил, что при любых подозрениях на отравление не следует полагаться на «авось» или заниматься самолечением. Единственно верный алгоритм действий, подчеркнул Сиворонов, — немедленно звонить по номеру 112 для вызова экстренных служб.

«Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение», – отметил Сиворонов.

Ранее страховщики сообщили о росте случаев укусов змей в российских регионах.