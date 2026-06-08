Заморозков не будет: россиян ждет комфортное начало лета

Специалисты Кемеровского гидрометцентра обнародовали уточненный прогноз погоды на первый месяц лета — июнь 2026 года, сообщил VSE42.RU .

Как сообщили в ведомстве, жителям Кузбасса можно не опасаться возвратных холодов. По информации синоптиков, заморозков на территории региона в ближайшие четыре недели не прогнозируется. Специалисты метеослужбы уверяют: температурный фон в июне будет колебаться около климатической нормы или даже окажется несколько выше нее, говорится в прогнозе.

Таким образом, кузбассовцев, судя по обнародованным данным, ждет комфортное начало лета без резких похолоданий, которые нередко случаются в этом сибирском регионе в первые недели календарного сезона.

«Июнь будет теплым месяцем. Заморозков не обещаем, осадки также в пределах нормы», – рассказала специалист в беседе с VSE42.Ru.

По информации издания, в мае, когда во многих регионах РФ уже наступило весеннее тепло, в Кузбассе жители столкнулись с ухудшением погодных условий: мокрым снегом, дождем, заморозками, грозами и порывистым ветром. Погодные условия резко могли меняться на протяжении одного дня.

Ранее синоптик Леус рассказал, что 8 июня в Москве воздух прогреется до +27…+29 °C.