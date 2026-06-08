Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 8 июня

По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром в понедельник, 8 июня, уровень загруженности автодорог региона достиг 4 баллов.

В ведомстве уточнили, что на трассах Подмосковья насчитывается более 1,2 млн транспортных средств — этот показатель превышает среднемесячные данные за прошлый месяц на 16,7%.

Существенные задержки в движении отмечаются сразу на ряде ключевых направлений. Затруднения фиксируются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево‐Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Представители Минтранса Подмосковья призывают автомобилистов проявлять особую внимательность за рулем: важно не пользоваться телефоном во время поездки, придерживаться установленного скоростного режима, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и воздерживаться от резких и необдуманных маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.